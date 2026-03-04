Колишня зірка Барселони та Ювентуса розповів, що хотів би розпочати тренерську кар'єру

Зірковий чилійський півзахисник Артуро Відаль зізнався, що після завершення професійної кар'єри гравця планує одразу очолити одну з команд та розпочати тренерський шлях.

Його слова передає Diario Sport.

"Я багато думав про це. Зараз, коли я вже старший, я думаю, що після завершення кар'єри хочу швидко взяти під своє крило якусь команду. Я б дуже хотів бути тренером. Я хочу залишатися пов'язаним з тим, що я люблю. Я люблю футбол не тільки тому, що це моя професія, але й тому, що я багато дивлюся футбол. Я б хотів допомагати тут, в Чилі, молодим людям, навчати їх, допомагати їм зробити таку кар'єру, яку зробив я, або таку кар'єру, яку зробили багато наших колег за кордоном".

Зауважимо, що Відаль встиг пограти за такі європейські гранди як Ювентус, Баварія, Барселона та Інтер. В його активі два здобуті Кубки Америки та близько 136 зіграних поєдинків за національну збірну чилійців.

У поточному ж сезоні за свій нинішній клуб Коло-Коло, до якого він повернувся через 17 років у 2024-му, Відаль провів п'ять матчів у лізі.

Нагадаємо, що нещодавно півзахисник опинився у центрі скандалу через запуск власної букмекерської платформи та онлайн-казино без належної ліцензії в Чилі. Оскільки правилами ФІФА чинним гравцям заборонено мати комерційні інтереси в гральному бізнесі, тепер Відалю можуть бути висунуті дисциплінарні санкції.