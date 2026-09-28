Роналду вперше за 18 років провів на лаві запасних повний офіційний матч збірної Португалії

Кріштіану Роналду вперше за 18 років не зіграв в офіційному поєдинку збірної Португалії, коли був у заявці.

У неділю, 27 вересня, підопічні Жорже Жезуса на виїзді здолали Норвегію у матчі другого туру Ліги націй (2:1). Її досвідчений капітан просидів всю гру на лаві запасних.

Востаннє таке ставалося на груповому етапі Євро-2008. Тоді Кріштіану не з'явився на полі у програному поєдинку проти Швейцарії (0:2).

Зазначимо, що в попередньому матчі проти Вельсу (1:0) Роналду був в основному складі. 41-річного форварда тоді тренер замінив на 67-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду є найкразим бомбардиром в історії національних команд. Зірковий нападник провів за Португалію 234 поєдинки, в яких забив 146 голів і віддав 45 асистів.

Наступний матч команда Жезуса проведе 1 жовтня. Її суперником буде Данія.