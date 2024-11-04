Ексзірку Ювентуса та Барселони підозрюють у зґвалтуванні

Зірковий чілійський півзахисник Артуро Відаль потрапив у скандал. Його підозрюють у зґвалтуванні.

Про це повідомляє RFI.

Інцидент стався у ніч на 4 листопада в одному з барів комуни Вітакура. Відаль, разом з кількома партнерами по Коло-Коло, святкував день народження одноклубника Лукаса Сепеди та перемогу 3:0 над Ікіке.

На вечірку було запрошено декілька дівчат, одна з яких, імовірно, й стала жертвою зґвалтування. Заяву в поліцію написала сестра дівчини, яка стверджує, що жертву накачали наркотиками та зґвалтували.

У злочині підозрюють не тільки Відаля, але я кількох його партнерів по Коло-Коло. При цьому, поки що чилійські правоохоронні органи нікого на заарештували і не затримали.

Це вже другий скандал зі зґвалтуванням у чилійському футболі за останній час. 25 жовтня повідомлялося про арешт Хорхе Вальдівії.