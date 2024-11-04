Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзірку Ювентуса та Барселони підозрюють у зґвалтуванні

Олег Дідух — 4 листопада 2024, 20:06
Ексзірку Ювентуса та Барселони підозрюють у зґвалтуванні
Артуро Відаль
Getty Images

Зірковий чілійський півзахисник Артуро Відаль потрапив у скандал. Його підозрюють у зґвалтуванні.

Про це повідомляє RFI.

Інцидент стався у ніч на 4 листопада в одному з барів комуни Вітакура. Відаль, разом з кількома партнерами по Коло-Коло, святкував день народження одноклубника Лукаса Сепеди та перемогу 3:0 над Ікіке.

На вечірку було запрошено декілька дівчат, одна з яких, імовірно, й стала жертвою зґвалтування. Заяву в поліцію написала сестра дівчини, яка стверджує, що жертву накачали наркотиками та зґвалтували.

У злочині підозрюють не тільки Відаля, але я кількох його партнерів по Коло-Коло. При цьому, поки що чилійські правоохоронні органи нікого на заарештували і не затримали.

Це вже другий скандал зі зґвалтуванням у чилійському футболі за останній час. 25 жовтня повідомлялося про арешт Хорхе Вальдівії.

Коло-Коло Артуро Відаль

Артуро Відаль

Відаль перейшов у Коло-Коло
Відаль: Мілан - Ньюкасл - найгірший матч в історії ЛЧ, інша справа - Порту - Шахтар
Відаль вибув до кінця року
Відаль не зміг дограти матч з Колумбією
Ексгравець Баварії і Барселони Відаль змінив клуб у Бразилії

Останні новини