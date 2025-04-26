Колишня зірка Барселони та Ювентуса запустив власне онлайн-казино, порушивши правила ФІФА

Колишній півзахисник Барселони, Ювентуса та Баварії, а нині гравець чилійського Коло-Коло Артуро Відаль опинився у центрі скандалу.

Футболіст вирішив спробувати себе у новій сфері – і запустив власну букмекерську платформу під назвою "Juego con el King" ("Грай з Королем").

Про новий бізнес Відаль урочисто оголосив на своїй сторінці в Instagram, закликаючи фанатів реєструватися та обіцяючи високі коефіцієнти, миттєві виплати та розіграші PlayStation 5 та iPhone серед користувачів.

Цікаво, що на платформі "Juego con el King" окрім ставок на спорт також доступні онлайн-казино та різноманітні міні-ігри.

Букмекерська платформа орієнтована на чилійських гравців, однак наразі не має офіційної ліцензії в Чилі, що вже викликає питання з боку місцевого регулятора.

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Та найгучніший аспект цієї історії – потенційні проблеми з ФІФА. Адже за правилами організації чинним професійним футболістам заборонено мати прямі комерційні інтереси в бізнесі, пов'язаному з азартними іграми. Таким чином, Відалю може загрожувати дисциплінарне розслідування і санкції.

Раніше повідомлялося, що легендарний гравець МЮ почав кар'єру в ММА, викликавши на бій свого кривдника.