Ідеальний прес та силіконові груди: кохана легенди Ювентуса похизувалася гарячими фото у басейні

Партнерка зіркового чилійського футболіста Артуро Відаля стала справжньою сенсацією в Instagram.

Соня Ісаза, 37-річна колумбійська фітнес-блогерка з понад 3,6 мільйона підписників, опублікувала серію гарячих фото з відпочинку у Чилі.

На знімках пара ніжиться біля басейну – Соня позує у крихітному бікіні, яке підкреслило її вражаючий прес і спортивну форму. Футболіст не приховував емоцій: закохані обіймалися, цілувалися та насолоджувалися сонцем.

Під публікацією Ісаза написала:

"Мій улюблений план: сонце, вода і ми. Люблю тебе, мій королю".

Нагадаємо, пара разом із 2019 року. Хоча у 2020-му вони ненадовго розлучалися, зараз їхні стосунки виглядають міцнішими, ніж будь-коли.

Що стосується самого Артуро, у 2024 році ветеран футболу повернувся до рідного клубу Коло-Коло, де продовжує професійну кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Відаль потрапив у гучний скандал, порушивши правила ФІФА. Чилієць запустив власне онлайн-казино, за що був вимушений сплатити штраф.