Роналду перебуває у напружених стосунках із тренером збірної Португалії через ігровий час

Кріштіану Роналду залишився незадоволеним рішенням головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша, який не випустив його у матчі Ліги націй-2026/27 проти Норвегії.

Про це інформує Record.

Через що між лідером "лузітан" та наставником спалахнули напружені стосунки.

Зазначається, що між футболістом та коучем була домовленість, що Кріштіану отримає близько 30 хвилин у поєдинку проти норвежців. Замість ігрової практики Роналду провів увесь поєдинок на лаві запасних.

Раніше наставник "лузітан" пояснив, чому не випустив на поле ветерана національної команди.

Після фінального свистка, який зафіксував перемогу Португалії 2:1, 41-річний нападник у гніві пішов у роздягальню, не попрощавшись із уболівальниками.

Наступного дня португалець не брав участі у тренуванні разом із командою. Замість цього форвард Аль-Насра займався у тренажерному залі готелю.

Врегулювати конфлікт приїхав президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса, який вже прибув у Копенгаген, аби особисто зустрітися із Роналду та Жезушом. Їх тристороння зустріч відбудеться 30 вересня.

Нагадаємо, що Кріштіану отримав 67 хвилин у поєдинку 1-го туру ЛН-2026/27, у якому Португалія мінімально обіграла Уельс (1:0). 41-річний форвард забив, але його гол не зарахували через офсайд.

У наступному 3-му турі команда Жезуша зіграє на виїзді проти Данії – 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).