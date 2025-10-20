Динамо повторює антирекорд, Шахтар і з п'ятої спроби не може забити Поліссю. Підсумки 9-го туру УПЛ

Головний висновок, який потрібно зробити з цього туру: наших грандів, нехай вони і виграли 33 попередні чемпіонати, вже ніхто не боїться. Військовий час вносить свої корективи, і до нього команди з бюджетом, часто в 10 разів меншим, ніж у Динамо, і в десятки разів меншим, ніж у Шахтаря, підготувалися на порядок краще.

"Чемпіон" намагається розібратися, чому.

17 жовтня

Полтава – Оболонь 1:2

18 жовтня

Рух – Кривбас 1:2

Зоря – Динамо 1:1

Полісся – Шахтар 0:0

19 жовтня

ЛНЗ – Колос 1:0

– Колос Верес – Олександрія 1:1

Карпати – Епіцентр 1:3

20 жовтня

Кудрівка – Металіст 1925 1:1

Полісся як криптоніт для Шахтаря

Очевидне-неймовірне: Шахтар навіть з п'яти спроб не зміг забити одній і тій же команді УПЛ. Більш того, це навіть не Динамо! Полісся, тільки-но вибравшись з першої ліги, творить ті речі, які не можуть зробити кияни. Ще дивніше це виглядає, тому що "сухарі" житомиряни "сушать", маючи в своєму розпорядженні безліч гравців, які не підійшли саме чемпіону. Навіть конкретно проти Шахтаря вийшли Шепелєв, Андрієвський і Брагару, нікого також не здивує присутність в основі Бущана і Лєднєва.

Туран все-таки посадив Матвієнко в запас. Після того, що він показав у матчі проти ЛНЗ і в збірній, це не можна було не зробити, незважаючи ні на які капітанські пов'язки. Але це не вирішило проблеми, а тільки додало нових. По-перше, Шахтар вже зовсім впритул наблизився до порушення ліміту: з перших хвилин матч почали 7 бразильців, і той же Марлон Гомес вийти в основі просто не міг – грали Назарина і Очеретько.

По-друге, Шахтар, безумовно, став грати менш авантюрно – але він і створювати став менше. Марлон (той, який не Гомес, а просто Марлон) велику частину матчу перепасовувався з Бондарем – так, що Матвієнко в кінцівці все-таки довелося випускати. Матч взагалі, якщо абстрагуватися від позамежної турнірної значущості, вийшов нудним: Волинець один раз витягнув після удару Педрінью (решта була з категорії "повинен брати"), ще Назарина влучив зі штрафного в каркас – а так, за гарячими лавами Турана і Ротаня стежити було цікавіше.

Глобально, звичайно, нічого поганого для Шахтаря не сталося – "гірники" можуть навіть занести цю нічию в актив, адже три попередні гри в чемпіонаті вони житомирянам програли. Але взагалі, має насторожувати, наскільки слабкішими стали виглядати бразильці. Одна справа запалювати проти Бешикташа, десь в Європі, в спеку – і зовсім інша жити в країні, яку щодня обстрілюють, і при температурі близько нуля йти в боротьбу проти Бабенка і Ко.

Будківський повинен бути в збірній

Але, при цьому, Шахтар все одно випереджає Динамо, яке теж не виграло. П'ята нічия поспіль – це повторення антирекорду часів Хацкевича (вітаємо, до речі, легенду Динамо з 52-м днем народження), і якщо Шахтар скатив нудні нулі, то кияни могли зіграти і 3:3.

Час йде, а Шовковський не може вирішити головну проблему Динамо: відверто діряву оборону. Відхід Бущана, який ще й "сплив" в одному з конкурентів, позбавив киян ментального лідера. Підключення Караваєва – хороше нововведення цього сезону, проти Зорі воно в черговий раз принесло гол – але з ним суперник отримує, найчастіше, ще й гру в більшості в швидких атаках. Через такі речі Динамо не грає як гранд: не може "закривати" матчі, допускає безліч моментів, втрачає очки ось уже в п'яти іграх поспіль.

Якщо говорити про хороше, то в УПЛ з'явився додатковий кандидат у збірну. У Полісся і так викликають навіть запасних типу Гуцуляка і Назаренка, а у Зорі давно стукає в двері Будківський. Філіп, безумовно, віковий – навіть з моменту його попередньої гри за збірну минуло 10 років – але повернення в Зорю як його самого, так і Скрипника допомогло форварду розкритися. П'ять голів, чудове соло в атаці команди – і, як бачимо, готовність боротися навіть у топ-матчах.

Найголовніший аргумент за Будківського – в тому, що він конкурує, можна сказати, з порожнім місцем. На останні матчі збірної Ребров вважав за краще викликати всього двох форвардів, ніж подивитися на кого-небудь з УПЛ. Зрозуміло, що є Яремчук, але він мало грає вже третій рік поспіль, на таких гравців складно розраховувати. Будківський може бути додатковою опцією, яка більше підійде для силового футболу – з тими ж ісландцями він міг би виглядати впевненіше за Довбика і Ваната.

Ван Леувен пише нову казку

На тлі промахів грандів першим став Кривбас. Відверто кажучи, конкретно за 9-й тур його команду хвалити складно – Рух створив достатньо моментів і награв, як мінімум, на нічию – але сума досягнень за сезон мотивує задуматися, як клуб з найбільш проблемного у військовому плані міста, представленого в УПЛ, зміг цього досягти. І чому повинні у нього повчитися навіть гранди.

Патрік поставив футбол, який ставиться дуже швидко. Це "бий-біжи", в найкращому сенсі цього слова: команда летить вперед, створює моменти, високо відбирає м'яч. Ті 5:4 з Епіцентром були унікальні не тільки рахунком – ще раз пораджу подивитися на дії суперників. У деяких випадках хлопці з першої ліги робили просто неадекватні дії – вони не звикли, що можна грати ТАК.

Кривбас, справедливості заради, і підібрав ван Леувену потрібних людей. Мендоса набрав 5+5 за системою "гол плюс пас" – сподіваюся, йому ніхто не розповість, що в Україні це норма на сезон. Парако взаємодіє з співвітчизником чудово: в останньому турі він і забив з пасу Мендоси. Задерака феноменально додав після зміни тренера, Твердохліб тримає рівень – і атака у Кривбаса зараз точно краща, ніж у Динамо. Може, і не гірша за шахтарську.

Плямою на сонці можна вважати слабку оборону, яка обумовлена все тим же лімітом, але ван Леувен, який цілі десятиліття витратив на роботу з молоддю, може допомогти і тут. 20-річний Вілівальд поки слабкий в боротьбі, але з часом може додати.

Така казка в Кривому Розі тримається багато в чому тому, що всі її учасники чітко розуміють: вони зібралися тут ненадовго. Венесуельська колонія, звичайно, може, з урахуванням останніх новин радіти, що потрапила в таке тихе і спокійне місце, як Кривий Ріг – але, в цілому, всі учасники цієї команди хочуть дочекатися класного оффера і кудись виїхати. Це те, чого не вистачає грандам, які, як мені здається, розпестили контрактами своїх зірок. І, головне, це не працює: жодна мільйонна зарплата не відучить Ісакі боятися обстрілів, тоді як Мендоса за якісь копійки готовий гризти землю, аби тільки перейти кудись в більш престижний клуб.

Перша відставка сезону визначилася?

Взагалі, найбільше критикувати за тур хочеться критикувати зовсім не Динамо чи Шахтар. Карпати – ось хто головні ледачі коти в лізі! Вони живуть в набагато комфортніших умовах, ніж кияни, у них було набагато більше часу на адаптацію, ніж у "гірників" – але вони продовжують допускати одні й ті ж помилки.

Ден Бойко в студії УПЛ.ТБ сказав, що львів'яни грають проти Динамо і Шахтаря з зовсім іншою мотивацією – а на мою думку, головна проблема якраз зовсім не змінюється. Львів'яни жахливо грають в обороні – і якщо проти суперників, які самі розкриваються, цього вистачає для 3:3, то з пересічними представниками УПЛ львів'яни просто провалюються. Епіцентр, який дуже сильно настраждався на початку сезону при хорошій грі, виграв за рахунок явних ляпів суперника в обороні.

Сезон буде явно конкурентнішим, ніж очікувалося. Минула вже майже його третина, а Карпати ділять 10-11 місце з Кудривкою. Боси УПЛ поки що на диво не кровожерливі, відставок досі немає жодної – але Лупашко, як мені здається, вже пройшов точку неповернення. Гра в обороні – не та річ, яка ставиться за один тиждень, а львів'яни закінчують жовтень з однією з найгірших оборон у всій лізі. Не кажучи про те, що і в атаці "романтична" модель гри Лупашка не дає особливої користі: Епіцентр тремтів під пресингом Кривбасу, а не Карпат.

Казка Колоса закінчилася

Іншою командою, яка змогла наздогнати грандів, став ЛНЗ. Команда Пономарьова видала явно не найкращий матч – пару тижнів тому було набагато яскравіше! – але все одно змогла обіграти Колос. Останнім часом це стало простіше: після 6-го туру підопічні Костишина не забили жодного разу. Цей тренер ніколи не славився вмінням ставити атакуючий футбол, класний початок сезону, скоріше, дивував – але в підсумку все повернулося на круги своя.

Оболонь – команда "далекобійників"

При тому, що їздять вони, як кияни, менше за багато інших команд.

Перемогу Оболоні в Полтаві багато в чому забезпечив шикарний удар Суханова в "дев'ятку" – але називати його найкращим голом туру я не буду. Просто тому, що Оболонь поставила такі далекі "постріли" на потік, зробивши їх абсолютною нормою. Це п'ятий гол "пивоварів" дальнім ударом – вони найкраща за цим показником команда в сезоні. З огляду на те, що всі чотири (!) залишилися м'ячі Оболоні пов'язані зі стандартами, то значимість дальніх ударів просто неможливо переоцінити.

Всілякі мудрі аналітики кажуть, що далекі удари – це завжди надія на удачу, що шанс забити ними невисокий. Оболонь готова з цим посперечатися: вона забиває ними весь час, що грає у вищій лізі після останнього підвищення. У неї є вибір "далекобійників": крім Суханова, вміє і любить бити здалеку Черненко. Напевно, і суперникам складніше цьому протистояти, коли забити з наддалекої відстані можуть двоє – і незрозуміло, від кого чекати "постріл".

Тим часом...

В УПЛ утворився головний аутсайдер

Ривок Епіцентру підкреслив результатом те, що давно кидалося в очі по грі: остання команда ліги поступається навіть передостанній. Полтава – команда, яка може запропонувати суперникам боротьбу... і, мабуть, все. Навіть Кудрівка пресингує на порядок майстерніше, про Епіцентр я взагалі мовчу, про Металіст 1925 і "старожилів" – тим більше.

Так, Оболоні могли не програти – але проблема в тому, що від полтавчан вимагалося вигравати. Вони вже зараз останні, а після найближчого матчу з Колосом (теж не подарунок) у підопічних Сисенка вся перша четвірка: Кривбас, Шахтар, ЛНЗ і Динамо. До розв'язки першого кола, яку Полтава в чомусь символічно проводить з Епіцентром, вона може вже дуже серйозно відстати. У клубу достатньо виправдань (травми, нефарт), але головна причина ситуації, на мій погляд, полягає в елементарній невідповідності рівню.

Гол туру

Верес здобув нічию з Олександрією завдяки диво-голу новачка Костянтиноса Стамуліса. Удар з гострого кута, від штанги – Тарануха аж за голову схопився, з кращих місць побачивши гол партнера.