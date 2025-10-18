Кривбас на виїзді мінімально переграв Рух в матчі 9 туру УПЛ

У суботу, 18 жовтня, відбувся поєдинок 9 туру чемпіонату України з футболу між Рухом та Кривбасом.

Підопічні ван Леувена здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Матч розпочався з тиску від футболістів Руха, проте рахунок відкрили гості арени – Мендоса завдяки індивідуальній майстерності пройшов Копину та віддав на Парако в центр карного майданчика – 1:0.

Підопічні Федика багато ходили в атаку та били по воротах, але ці спроби не несли серйозної загрози воротам криворіжців.

На початку другого тайму Мендоса запресингував суперників та віддав на Бекаваца. Хорват подав, а Задерака реалізував відскок від голови суперника.

Попри обмаль часу, Рух не полишав спроби оформити взяття воріт Маханькова та все ж домігся свого – Рунич скинув під удар Фаалу подачу Ляха, а гамбієць скоротив рахунок в матчі. На більше львів'янам вже не вистачило часу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 18 жовтня

Рух – Кривбас 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Парако, 23, 0:2 – Задерака, 53, 1:2 – Фаал, 84

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Слюсар (Підгурський, 76), Клайвер (Алмазбеков, 57), Притула (Сапуга, 85), Рейляну (Едсон, 85), Квасниця (Рунич, 57), Фаал

Кривбас: Маханьков, Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац, Лін (Шевченко, 79), Задерака, Араухо, Твердохліб, Мендоса, Парако (Дібанго, 79)

Попередження: Лях, Слюсар, Копина, Задерака, Едсон, Араухо, Твердохліб

За підсумками матчу Кривбас закріпився у чільній трійці турнірної таблиці, набравши 19 очок. Місце команди залежатиме від поєдинків Динамо та Шахтаря, які відбудуться сьогодні. Рух залишився на 14 позиції – шість очок.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, відбувся стартовий матч 9 туру УПЛ, у якому Оболонь здолала Полтаву завдяки дублю від Сергія Суханова.