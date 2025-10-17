Оболонь з дублем Суханова обіграла Полтаву у матчі-відкритті 9 туру УПЛ

Сьогодні, 17 жовтня, програму дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 відкривали Полтава та Оболонь.

По ходу першого тайму підопічні Олександра Антоненка поступово заволоділи ініціативою, яке вони змогли розвинути у забитий гол.

На 34-й хвилині Сергій Суханов отримав м'яч на подступах до штрафного майданчика та влучно пробив у ближню "дев'ятку" воріт Валерія Восконяна.

Одразу по перерві номінальні гості подвоїли свою перевагу, і знову забив Суханов. Цього разу форвард "пивоварів" розвів по кутах воротаря та м'яч з "позначки", на яку вказав головний арбітр за гру рукою у виконанні Володимира Одарюка.

У другому таймі команда Павла Матвійченка намагалася повернутися до гри, і, у принципі, їй це вдалося, але занадто пізно. Тільки на останній хвилині доданого часу Максим Марусич реалізував пенальті, який і встановив остаточний рахунок зустрічі 2:1 на користь Оболоні.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

СК Полтава – Оболонь 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Суханов, 0:2 – 52 Суханов (пенальті), 1:2 – 90+5 Марусич.

СК Полтава: Восконян – Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака (73 Галенков) – Плахтир, Місюра (73 Онищенко), Одарюк, Хахльов (73 Дорошенко), Бужин – Марусич.

Оболонь: Федорівський – Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Шевченко – Курко (86 Ломницький), Чех, Прокопенко (86 Черненко) – Суханов (71 Товарчі), Устименко (62 Бичек).

Попередження: Бужин, Марусич.

Оболонь перервала свою 5-матчеву серію без перемог в УПЛ, яка тривала з 15 вересня. Завдяки цьому успіху кияни піднялися на восьме місце турнірної таблиці.

Полтава у свою чергу зазнала вже сьомої поразки у сезоні та четвертої поспіль. Команда ризикує опинитися останньою, якщо Епіцентр у цьому турі набере очки у грі проти Карпат.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що за підсумком жовтневих матчів відбору чемпіонату світу-2026 збірна України піднялася в оновленому світовому рейтингу ФІФА.

Раніше стало відомо про звернення УАФ до УЄФА з проханням відреагувати на плани Росії атестувати "Шахтар" та "Зорю" для участі у своєму чемпіонаті.