Верес на останніх хвилинах втратив перемогу над Олександрією в матчі 9-го туру УПЛ

У неділю, 19 жовтня, відбувся черговий матч у межах 9-го туру чемпіонату України, в якому Верес приймав Олександрію.

Рівненський колектив втратив перемогу на останніх хвилинах гри – 1:1.

У першому таймі активніше грали підопічні Нестеренка, які двічі могли відкривати рахунок – спочатку Козак небезпечно пробивав із дальньої дистанції, а згодом Кастільйо під час подачі з кута поля міг стати автором голу – з порожніх воріт м'яч вибив Протасевич.

Рахунок було відкрито завдяки дебютному голу Стамуліса – грецький футболіст зіграв у стіночку з Айдіном та подав за комірець Долгому.

Олександрія намагалась перевернути гру завдяки замінам та масованим атакам, що у підсумку їм вдалось. Тауті отримав діагональний пас із глибини, змістився та пробив під праву стійку.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 19 жовтня

Верес – Олександрія 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Стамуліс, 56, 1:1 – Тауті, 90+3

Верес: Горох, Стамуліс, Гончаренко (Вовченко, 46), Ціпот, Протасевич, Харатін, Веслі (Шарай, 74), Куція (Кучеров, 74), Тарануха, Бойко, Айдін (Нонго, 81)

Олександрія: Долгий, Скорко, Феррейра, Боль, Огарков (Амарал, 86), Козак (Жонатан, 69), Мішньов (Шостак, 69), Фернандо Енріке (Туаті, 78), Булеца, Цара (Жота, 78), Кастільйо

Попередження: Протасевич, Куція, Стамуліс, Ціпот, Огарков

За підсумками гри команди залишились на сусідніх позиціях у турнірній таблиці УПЛ – Верес на 12-й, а Олександрія рядком нижче. Сьогоднішні суперники мають по 9 та 8 очок відповідно.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, ігровий день розпочався з мінімальної перемоги ЛНЗ над Колосом.