П'ята нічия поспіль: Динамо втратило перемогу над Зорею в 9 турі УПЛ
У суботу, 18 жовтня, відбувся черговий матч у межах дев'ятого туру УПЛ – Зоря в номінально домашньому матчі грала із Динамо.
Гра завершилась п'ятою поспіль нічиєю для киян – 1:1.
Столичний клуб не форсував події на полі у першому таймі, граючи подекуди другим номером, проте це призводило до небезпечних моментів. В одному з епізодів Динамо забило гол, але арбітр зафіксував порушення правил проти воротаря луганців Сапутіна. Також у середині першого тайму Будківський не зміг реалізувати вбивчий момент, пробивши точно у Нещерета з близької відстані.
Рахунок було відкрито на 61-й хвилині зустрічі – Караваєв прострілив в район лінії карного майданчика, а Буяльський точним ударом вивів Динамо уперед.
Кияни продовжили атакувати, але замість голу втратили перемогу – Анджушич накрутив Огундану та подав на голову Будківському, який прекрасним ударом зрівняв рахунок у матчі.
Для Динамо ця нічия – п'ята поспіль у межах чемпіонату України, раніше за аналогічним результатом завершились ігри проти Металіста 1925, Карпат, Олександрії та Оболоні.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
9 тур, 18 жовтня
Зоря – Динамо 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Буяльський, 61, 1:1 – Будківський, 84
Зоря: Сапутін, Жуніньйо, Яньїч, Джордан, Пердута, Вантух (Дришлюк, 90+3), Кушніренко, Попара (Мічін, 75), Слесар (Башич, 75), Анджушич, Будківський (Горбач, 90+1)
Динамо: Нещерет, Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Михайленко, Волошин (Кабаєв, 82), Піхальонок (Бражко, 72), Буяльський (Ярмоленко, 82), Огундана, Герреро (Бленуце, 72)
Попередження: Жуніньйо, Кушніренко, Волошин, Михайленко.
Нагадаємо, ігровий день розпочався із мінімальної перемоги Кривбаса над Рухом, а вчора Оболонь здолала Полтаву завдяки дублю від Сергія Суханова.