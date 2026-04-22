Тут болото: тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини
Головний тренер Динамо Ігор Костюк після перемоги над Буковиною (3:0) в 1/2 фіналу Кубку України поспілкувався з фанатом суперника.
Фанат висловив незадоволення щодо якості газону на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.
– Чому не приїхати до Чернівців?
– Тому що ваші керівники...
– Наше поле набагато краще за це болото.
– Ваші керівники домовилися про це...
– Ні. Це просто ви заплатили гроші.
– Нам все одно де грати. Для нас чим краще поле, тим краще. Ми краще до вас приїхали б.
– Тут болото.
– Ваші керівники нам таке поле дали, – заявив Костюк.
Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену на 1/2 фіналу, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.
Другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.
Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.