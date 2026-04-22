Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тут болото: тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини

Олександр Булава — 22 квітня 2026, 00:59
Ігор Костюк
Динамо Київ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк після перемоги над Буковиною (3:0) в 1/2 фіналу Кубку України поспілкувався з фанатом суперника.

Фанат висловив незадоволення щодо якості газону на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.

– Чому не приїхати до Чернівців?

– Тому що ваші керівники...

– Наше поле набагато краще за це болото.

– Ваші керівники домовилися про це...

– Ні. Це просто ви заплатили гроші.

– Нам все одно де грати. Для нас чим краще поле, тим краще. Ми краще до вас приїхали б.

– Тут болото.

– Ваші керівники нам таке поле дали, – заявив Костюк.

Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену на 1/2 фіналу, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.

Другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.

Буковина Динамо Київ

Ігор Костюк

Останні новини