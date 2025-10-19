ЛНЗ переграв Колос та обійшов Полісся у турнірній таблиці УПЛ

У неділю, 19 жовтня, відбувся черговий матч у межах 9-го туру чемпіонату України між ЛНЗ та Колосом.

Черкаський колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Перший тайм розвивався доволі жваво – обидві команди намагались частіше бити по воротах, а ЛНЗ проводив більше позиційних атак. Найкращий момент за перші 45 хвилин втратив саме представник гостей – Паламарчук помилився на виході після подачі з кутового, але все ж виправився, потягнувши добивання Цурікова.

У другому таймі хавбек ЛНЗ Рябов тричі міг відзначатись у ворота ковалівців, але спочатку його дальній удар відбив ворота, через хвилину його ж постріл прийняв на себе захисник, а ще через хвилину хльосткий удар пройшов повз ворота.

В середині другої половини гри Бондаренко збив Проспера, а сам постраждалий й реалізував пенальті. Після цього господарі поля відійшли трохи назад, проте комбінації підопічних Костишина не принесли дивідендів.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 19 жовтня

ЛНЗ – Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Проспер, 75 (пен.)

ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Горін, Муравський, Пасіч, Дідик, Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 57), Проспер (Танковський, 85), Ассінор (Кравчук, 70), Яшарі

Колос: Пахолюк, Козік, Понедєльнік, Еліас, Бондаренко, Цуріков (Рухадзе, 63), Демченко (Гагнідзе, 70), Ррапай, Салабай (Гусол, 81), Алефірєнко (Третяков, 63), Оєвусі (Климчук, 70)

Попередження: Ассінор, Еліас, Паламарчук.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ піднявся на четверте місце у турнірній таблиці, обійшовши Полісся – 17 очок. Колос залишився на сьомій позиції, набравши 14 залікових балів.

Напередодні Динамо та Шахтар у матчах 9-го туру синхронно втратили очки, зігравши внічию із Зорею та Поліссям відповідно.