Суперник створив не так багато моментів: наставник Буковини – про поразку від Динамо у півфіналі Кубку України

Наставник Буковини Сергій Шищенко прокоментував поразку свого клубу від Динамо у півфіналі Кубку України, висловивши думку, що кияни насправді створили не так багато моментів, а головою перепоною став голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Голкіпер суперника Руслан Нещерет серйозно вплинув на гру – у ключових моментах він діяв дуже надійно. Ми мали шанси відзначитися, але саме його дії багато в чому визначили підсумковий рахунок. Першим таймом я залишився не до кінця задоволений: були розбіжності між тим, що планували, і тим, як складалася гра.

Після перерви команда виглядала інакше. Я відзначив для себе й сказав хлопцям, що пишаюся їхньою грою у другому таймі. Ми пішли на ризик, тоді як Динамо Київ робило ставку на швидкі контратаки. У першій половині нам бракувало гостроти в атаці й агресії, більше доводилося оборонятися, хоча й суперник створив не так багато моментів", – сказав Шищенко.

Раніше підсумки матчу підбив і головний тренер Динамо Ігор Костюк.

Нагадаємо, другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.