Нещерет: Перемога над Буковиною дасть більше наснаги й мотивації працювати далі

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет оцінив перемогу над Буковиною (3:0) в півфіналі Кубку України.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

"Важка гра була сьогодні, важке поле. Комбінаційного футболу було мало, але я вважаю, що ми добре вибігали в контратаки. Ми намагалися грати у футбол, іноді це виходило, іноді – ні. Ви самі бачите, у них хороша команда, вони за кілька турів до фінішу вийшли до Прем'єр-ліги, з чим ми їх вітаємо. Тож ми чекали, що буде важка гра, і добре, що вдалося перемогти", – сказав він.

Голкіпер вважає, що фактор першого голу зіграв свою роль у грі. Тому, особливо цінним став епізод з виходом віч-на-віч Дахновського, в якому Нещерет зіграв на висоті.

"Фактор першого голу ніхто не відміняє. Ще, як я сказав, на такому полі важко було б відігратися. Вони би сіли у п'ять захисників у низький блок, і не знаю, чи вдалося би нам забити. Я вважаю, що ми провели дійсно хорошу гру й закономірно перемогли", – зазначив голкіпер.

Нещерет виділив важливість виходу в фінал національного кубку для "біло-синіх".

"Звісно, зараз за тієї ситуації, в якій ми опинились, у першу чергу ми думаємо про Кубок. Також ми будемо намагатися виправляти ту ситуацію, яка в нас сталася у Прем'єр-лізі. Але я вважаю, що сьогоднішня перемога дасть більше наснаги й мотивації працювати далі. І незважаючи на те, що нас зараз багато критикують, ми будемо намагатися грати в красивий якісний футбол", – розповів Нещерет.

Раніше головний тренер киян Ігор Костюк назвав воротаря Динамо MVP матчу проти Буковини.

Другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.