Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пономаренко – про гол у півфіналі: Попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього

Софія Кулай — 22 квітня 2026, 07:54
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко поділився емоціями після виходу команди у фінал Кубку України.

Його слова наводить сайт киян.

Молодий форвард відзначив атмосферу на стадіоні у Тернополі, де його динамівці розгромили чернівецьку Буковину 3:0.

Найкращий бомбардир "біло-синіх" пригадав момент зі своїм першим голом на 23-й хвилині, коли гравець суперника Андрій Бусько, який знепритомнів, лежав на газоні.

"Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він сказав, що все добре. Я попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього. У них було дві спроби, щоб вибити м'яч…

Після цього наша команда побігла в контратаку, і я ж не буду стояти. Побіг – і забив. Вважаю, це чистий гол. Можливо, є провина рефері, що не зупинив гру, можливо, Буковини – мені важко розсудити цей момент. Але добре, що забили", – сказав Пономаренко.

Матвій прокоментував те, що забив два голи у дуже схожому стилі після прострілів Назара Волошина. 

20-річний нападник додав, що його завдання під час контратак команди – бути у створі воріт та чекати на флангові простріли. Саме таку гру вони напрацьовують на тренуваннях.

Відзначимо, що у другому півфіналі харківський Металіст 1925 зустрінеться із Черніговом. Другий фіналіст Кубку України визначиться 22 квітня. Початок поєдинку – о 18:00 (за київським часом).

Читайте також :
Він – MVP цього матчу: Костюк – про перемогу над Буковиною у півфіналі Кубку України
Буковина Динамо Київ Кубок України Кубок України з футболу Матвій Пономаренко

Буковина

Тут болото: тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини
Суперник створив не так багато моментів: наставник Буковини – про поразку від Динамо у півфіналі Кубку України
Він – MVP цього матчу: Костюк – про перемогу над Буковиною у півфіналі Кубку України
Гравець Буковини знепритомнів під час матчу з Динамо в Кубку України: його доставили до лікарні
Динамо з дублем Пономаренка розгромило Буковину та стало першим фіналістом Кубку України

Останні новини