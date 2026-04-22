Пономаренко – про гол у півфіналі: Попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко поділився емоціями після виходу команди у фінал Кубку України.

Його слова наводить сайт киян.

Молодий форвард відзначив атмосферу на стадіоні у Тернополі, де його динамівці розгромили чернівецьку Буковину 3:0.

Найкращий бомбардир "біло-синіх" пригадав момент зі своїм першим голом на 23-й хвилині, коли гравець суперника Андрій Бусько, який знепритомнів, лежав на газоні.

"Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він сказав, що все добре. Я попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього. У них було дві спроби, щоб вибити м'яч… Після цього наша команда побігла в контратаку, і я ж не буду стояти. Побіг – і забив. Вважаю, це чистий гол. Можливо, є провина рефері, що не зупинив гру, можливо, Буковини – мені важко розсудити цей момент. Але добре, що забили", – сказав Пономаренко.

Матвій прокоментував те, що забив два голи у дуже схожому стилі після прострілів Назара Волошина.

20-річний нападник додав, що його завдання під час контратак команди – бути у створі воріт та чекати на флангові простріли. Саме таку гру вони напрацьовують на тренуваннях.

Відзначимо, що у другому півфіналі харківський Металіст 1925 зустрінеться із Черніговом. Другий фіналіст Кубку України визначиться 22 квітня. Початок поєдинку – о 18:00 (за київським часом).