Перший гол був чистим: Піхальонок – про перемогу над Буковиною у Кубку України

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок оцінив перемогу над Буковиною (3:0) в півфіналі Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Під час першого голу киян знепритомнів центральний захисник Буковини Андрій Бусько. Попри це, хавбек вважає, що "біло-сині" забили чистий гол.

"Звісно, коли забиваєш першим, суперник змушений розкриватися. Мені здається, що Буковина на початку сіла низько, і тому нам було досить складно долати оборону. Коли ж забили, суперники висловили претензії: мовляв, чому не вибили м'яч. При цьому самі вони його не вибивали, хоча мали достатньо часу зупинити гру таким чином. Здається, навіть вкидання з-за бокової лінії було на їхню користь. Як на мене, Динамо провело абсолютно чистий гол", – зазначив гравець.

Піхальонок заявив, що перед командою стоїть завдання виграти національний кубок.

"У нас завдання – виграти трофей. Але в чемпіонаті теж треба виходити й грати в кожному матчі на перемогу, а наприкінці вже подивимося на турнірну таблицю. Звісно, хочеться закінчити сезон якомога вище", – сказав хавбек.

Також гравець оцінив атмосферу на стадіоні в Тернополі.

"Дуже класно грати в таких умовах. У Тернополі завжди класна атмосфера, і приємно грати. Так, багато глядачів уболівали проти нас, але все одно свята це не зіпсувало", – зазначив Піхальонок.

Другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.