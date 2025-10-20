Металіст 1925 втратив очки у грі проти Кудрівки в останньому матчі 9 туру УПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, програму дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 закривали Кудрівка та Металіст 1925.

Незважаючи на помітну перевагу суперника, Кудрівка мала шанси на те, щоб стати автором певного роду сенсації. По ходу першого тайму поєдинку команда Василя Баранова вийшла вперед завдяки голу Андрія Сторчоуса.

Хавбек номінальних господарів поля завдав потужного удару у дотик з меж штрафного майданчика, із яким не впорався Данило Варакута.

Але в середині другої 45-хвилинки харків'яни відновили паритет. Після подачі з кутового Пітер Ітодо скористався тим, що захисник команди суперника не зміг вибити м'яч. Нігерієць з близької відстані вразив ворота та зрівняв рахунок.

Підопічні Младена Бартуловича не зупинилися і спробували вирвати три очки, але безуспішно – гра завершилася нічийним результатом 1:1.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 20 жовтня

Кудрівка – Металіст 1925 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Сторчоус, 1:1 – 67 Ітодо.

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Лосенко (82 Матвєєв), Думанюк, Світюха (65 Рогозинський), Сторчоус (82 Коркішко), Козак – Лєгостаєв (82 Литовченко).

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (85 Капінус) – Калюжний, Литвиненко (76 Когут), Калитвинцев – Антюх, Ітодо, Рашиця (90+1 Забергджа).

Попередження: Яшков – Когут.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що вчора, 19 жовтня, Верес був близьким до перемоги над Олександрією, ЛНЗ мінімально обіграв Колос, а Карпати зазнали сенсаційної поразки від Епіцентру.