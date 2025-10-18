Нічия на користь Кривбаса: Шахтар та Полісся у матчі 9 туру УПЛ голів не забивали

У суботу, 18 жовтня, відбувся завершальний матч ігрового дня в межах 9 туру УПЛ між Шахтарем та Поліссям.

Гра завершилась без забитих м'ячів – 0:0.

"Гірники" грали увесь матч першим номером, завдавши шість ударів у бік воріт лише за перші 45 хвилин, але цього виявилось замало для перемоги.

Найкращий момент для взяття воріт був у другому таймі – Назарина зі штрафного пробив у хрестовину на 69-й хвилині. Також свої моменти мали Вінісіус, Невертон та Еліас, але в цих ситуаціях або рятував Волинець, або гравці били повз ворота.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 18 жовтня

Полісся – Шахтар 0:0

Полісся: Волинець, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Андрієвський (Толедо Коста, 74), Бабенко, Шепелєв (Йосефі, 58), Брагару (Крушинський, 80), Філіппов (Гайдучик, 58), Велетень (Назаренко, 46)

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Марлон, Назарина, Педріньйо (Ізаке, 84), Очеретько (Бондаренко, 46), Еліас, Невертон, Лукас Феррейра (Мейрелліш, 74)

Попередження: Бондар, Кравченко.

Шахтар через цю нічию не тільки не скористався осічкою Динамо, а й пропустив на перше місце Кривбас, який одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, ігровий день розпочався із мінімальної перемоги криворіжців над Рухом, а вчора Оболонь здолала Полтаву завдяки дублю від Сергія Суханова.