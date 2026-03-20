Ультрас Леха знову скандували лайливі гасла про Бандеру та Волинь на матчі проти Шахтаря

Микола Літвінов — 20 березня 2026, 00:53
fcshakhtar/telegram

Уболівальники польського клубу Лех вигукували нецензурні гасла про Степана Бандеру та події на Волині під час поєдинку-відповіді 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Доповідається, що з фанатського сектору лунали вигуки: "Ї###и Бандеру". Також улатрас використовували фразу: "Пам'ятаємо Волинь".

Умовно домашній матч донецького клубу відбувся на Міському стадіоні у Кракові та завершився поразкою з рахунком 1:2. За підсумками двох зустрічей Шахтар вийшов до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти нідерландського АЗ.

А перша гра між командами завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1, зокрема завдяки голу через себе Ізакі Сілви. Тоді теж польські ультрас використовували аналогічні гасла.

Раніше схожий інцидент стався на матчі турніру між Шахтарем та варшавською Легією.

