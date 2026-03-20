Ультрас Леха знову скандували лайливі гасла про Бандеру та Волинь на матчі проти Шахтаря

Уболівальники польського клубу Лех вигукували нецензурні гасла про Степана Бандеру та події на Волині під час поєдинку-відповіді 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Доповідається, що з фанатського сектору лунали вигуки: "Ї###и Бандеру". Також улатрас використовували фразу: "Пам'ятаємо Волинь".

Умовно домашній матч донецького клубу відбувся на Міському стадіоні у Кракові та завершився поразкою з рахунком 1:2. За підсумками двох зустрічей Шахтар вийшов до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти нідерландського АЗ.

А перша гра між командами завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1, зокрема завдяки голу через себе Ізакі Сілви. Тоді теж польські ультрас використовували аналогічні гасла.

Раніше схожий інцидент стався на матчі турніру між Шахтарем та варшавською Легією.