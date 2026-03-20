Визначився суперник Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій

Донецький Шахтар за підсумком двоматчевого протистояння пройшов польський Лех (3:1 та 1:2) в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У чвертьфіналі "гірники" зустрінуться з нідерландським АЗ, який напередодні ефектно розгромив Спарту (4:0).

Перший матч відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гру-відповідь проведуть 16 квітня у Нідерландах.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій

Шахтар – АЗ

Крістал Пелес – Фіорентина

Райо Вальєкано – АЕК

Майнц – Старсбург

