Усі розділи
Визначився суперник Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій

Олександр Булава — 20 березня 2026, 00:42
Донецький Шахтар за підсумком двоматчевого протистояння пройшов польський Лех (3:1 та 1:2) в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У чвертьфіналі "гірники" зустрінуться з нідерландським АЗ, який напередодні ефектно розгромив Спарту (4:0).

Перший матч відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гру-відповідь проведуть 16 квітня у Нідерландах.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій

  • Шахтар – АЗ
  • Крістал Пелес – Фіорентина
  • Райо Вальєкано – АЕК
  • Майнц – Старсбург
