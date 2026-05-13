Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар обіграв Колос у 8 турі жіночої Вищої ліги

Володимир Слюсарь — 13 травня 2026, 18:08
Шахтар обіграв Колос у 8 турі жіночої Вищої ліги
Матч Шахтар – Колос
ЖФК Шахтар

У середу, 13 травня, відбувся матч 8 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У поєдинку в чемпіонській групі зіткнулися Шахтар проти Колоса. Шахтар зуміли вийти вперед в останній момент першого тайму – на 45-й хвилині Головач результативно завершила атаку своєї команди. У другому таймі глядачі голів більше не побачили, тож Шахтар обіграв Колос з мінімальною перемогою 1:0

Чемпіонат України-2025/26, жінки
8 тур, 12 травня
Чемпіонська група

Шахтар – Колос 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Головач

Турнірна таблиця Чемпіонської групи жіночої Вищої ліги
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше у межах 8 туру жіночої Вищої ліги Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир.

Колос Шахтар Чемпіонат України з футболу серед жінок

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир у 8 турі жіночої Вищої ліги
Мирова Колоса та Сістерс Одеса, Пантери розгромили Ладомир у 6 турі жіночої Вищої ліги
Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок
Шахтар зазнав нищівної поразки в матчі жіночого чемпіонату України
Полісся обіграло ЕМС-Поділля в жіночій Вищій лізі

Останні новини