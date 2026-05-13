Шахтар обіграв Колос у 8 турі жіночої Вищої ліги

У середу, 13 травня, відбувся матч 8 туру 2 етапу жіночого чемпіонату України з футболу.

У поєдинку в чемпіонській групі зіткнулися Шахтар проти Колоса. Шахтар зуміли вийти вперед в останній момент першого тайму – на 45-й хвилині Головач результативно завершила атаку своєї команди. У другому таймі глядачі голів більше не побачили, тож Шахтар обіграв Колос з мінімальною перемогою 1:0

Чемпіонат України-2025/26, жінки

8 тур, 12 травня

Чемпіонська група

Шахтар – Колос 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Головач

Турнірна таблиця Чемпіонської групи жіночої Вищої ліги

Нагадаємо, раніше у межах 8 туру жіночої Вищої ліги Металіст 1925 обіграв Сістерс, а Полісся здолало Ладомир.