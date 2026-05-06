Дружина ексгравця Шахтаря шокувала заявою: зберігає плаценту в морозильнику

Дружина колишнього гравця Шахтаря та збірної України Богдана Бутка, Катерина, опинилася в центрі обговорень після участі у шоу "Супермама".

У випуску жінка зізналася, що зберігає плаценту в морозильнику, пояснивши це "особливим символізмом".

" Дівчата, вам показати? Її не можна класти поряд з продуктами, бо плацента – це сакральний орган, який захищає дитину. Плаценту ми зберігаємо для того, щоб закопати під дерево. Щоб це дерево було як символ нашої дитини, що вона перейшла з духовного світу в матеріальний. Почалась війна, нам було ні коли це зробити", – сказала Катерина.

Також вона розповіла про свій досвід домашніх пологів. За її словами, після складних перших пологів у клініці вона вирішила народжувати другу дитину вдома разом із акушеркою та чоловіком. Процес відбувався у ванній кімнаті без сторонніх людей.

