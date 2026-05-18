Степаненко оголосив, коли завершить кар'єру футболіста
Півзахисник ковалівського Колоса та ексгравець збірної України Тарас Степаненко заявив, що завершить кар'єру у матчі 30-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.
Його слова передає Tribuna.com.
"Розумієте, я планував завершити кар'єру футболіста незалежно від того, ким я буду, тому я підписав контракт з Колосом до кінця чемпіонату. Тобто, у мене якраз останній матч з Шахтарем – і в мене закінчується контракт.
На щастя, я нормально попрощаюся з командою, дуже вдячний, що керівництво, тренерський штаб, хлопці дуже гарно мене прийняли, дали можливість повернутися в Україну, завершити кар'єру правильно.
Тому останнім для мене буде матч з Шахтарем. Так вийшло, що я дебютував у матчі з Динамо, а завершую в матчі з Шахтарем".
Матч між підопічними Руслана Костишина та командою Арди Турана запланований на 21 травня о 15.30 (за київським часом).
Зауважимо, що Степаненко більшу частину ігрової кар'єри провів у складі Шахтаря, з яким здобув 10 чемпіонських титулів, виграв 8 Кубків України та 7 разів Суперкубок.
На рахунку півзахисника 87 матчів у формі збірної України, в яких він забив 4 голи. У складі "синьо-жовтих" Степаненко брав участь у трьох чемпіонатах Європи: 2016, 2020, 2024 років.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Тарас Степаненко разом із колишнім захисником львівських Карпат Володимиром Єзерським увійшли до складу тренерського штабу "новоспеченого" головного наставника збірної України Андреа Мальдери.