Степаненко оголосив, коли завершить кар'єру футболіста

Микола Літвінов — 18 травня 2026, 18:17
Півзахисник ковалівського Колоса та ексгравець збірної України Тарас Степаненко заявив, що завершить кар'єру у матчі 30-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

Його слова передає Tribuna.com.

"Розумієте, я планував завершити кар'єру футболіста незалежно від того, ким я буду, тому я підписав контракт з Колосом до кінця чемпіонату. Тобто, у мене якраз останній матч з Шахтарем – і в мене закінчується контракт.

На щастя, я нормально попрощаюся з командою, дуже вдячний, що керівництво, тренерський штаб, хлопці дуже гарно мене прийняли, дали можливість повернутися в Україну, завершити кар'єру правильно.

Тому останнім для мене буде матч з Шахтарем. Так вийшло, що я дебютував у матчі з Динамо, а завершую в матчі з Шахтарем".

Матч між підопічними Руслана Костишина та командою Арди Турана запланований на 21 травня о 15.30 (за київським часом).

Зауважимо, що Степаненко більшу частину ігрової кар'єри провів у складі Шахтаря, з яким здобув 10 чемпіонських титулів, виграв 8 Кубків України та 7 разів Суперкубок.

На рахунку півзахисника 87 матчів у формі збірної України, в яких він забив 4 голи. У складі "синьо-жовтих" Степаненко брав участь у трьох чемпіонатах Європи: 2016, 2020, 2024 років.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Тарас Степаненко разом із колишнім захисником львівських Карпат Володимиром Єзерським увійшли до складу тренерського штабу "новоспеченого" головного наставника збірної України Андреа Мальдери.

