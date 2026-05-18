Степаненко оголосив, коли завершить кар'єру футболіста

Півзахисник ковалівського Колоса та ексгравець збірної України Тарас Степаненко заявив, що завершить кар'єру у матчі 30-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

"Розумієте, я планував завершити кар'єру футболіста незалежно від того, ким я буду, тому я підписав контракт з Колосом до кінця чемпіонату. Тобто, у мене якраз останній матч з Шахтарем – і в мене закінчується контракт.



На щастя, я нормально попрощаюся з командою, дуже вдячний, що керівництво, тренерський штаб, хлопці дуже гарно мене прийняли, дали можливість повернутися в Україну, завершити кар'єру правильно.



Тому останнім для мене буде матч з Шахтарем. Так вийшло, що я дебютував у матчі з Динамо, а завершую в матчі з Шахтарем".