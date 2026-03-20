Стало відомо, скільки Шахтар заробив за прохід Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Донецький Шахтар поступився Леху в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Проте перемога в першій грі з рахунком 3:1 вивела "гірників" у чвертьфінал турніру.

А це не тільки престиж для клубу, але й 1,4 мільйона євро призових від УЄФА, які виплачуються кожній команді, яка проходить до 1/4 фіналу ЛК. Вихід до 1/8 фіналу дозволив Шахтарю поповнити касу клубу на 800 тисяч євро.

Зауважимо, що півфінал Ліги конференцій принесе квартету клубів-учасників по 2,5 мільйони євро. Фіналіст отримає 4 мільйони, а переможець турніру – 7 мільйонів євро.

Цікаво, що чинний переможець Ліги конференцій 2024/25 Челсі сумарно отримав за минулу єврокампанію 21,7 мільйона євро, а Реал Бетіс, який дійшов до фіналу – 17,2 мільйона євро.

Нагадаємо, що лише участь в основному етапі Ліги конференцій цього сезону гарантувала Динамо та Шахтарю виплати від УЄФА в розмірі 3,17 мільйона євро.

Максим Розенко, Чемпіон