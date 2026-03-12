Шахтар з красенем голом від Ісаке Сілви впевнено переграв Лех у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 12 березня, відбувся перший матч 1/8 плейоф Ліги конференцій між Лехом та Шахтарем.

Перемогу з рахунком 3:1 святкували "гірники".

Початок гри переважно проходив у центрі поля, а моментів було небагато. В середині тайму Жоель Перейра з лінії штрафного майданчика пробив, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої штанги.

Шахтар відповів небезпечним ударом Кауана Еліаса, але його постріл з 16 метрів парирував голкіпер польського клубу.

На 36-й хвилині Марлон Гомес, який вимушено замінив травмованого Дмитра Криськіва, вивів "гірників" вперед з асисту все того ж Кауана Еліаса. У підсумку на перерву донецький клуб пішов лідером.

На початку другої 45-хвилинки перевагу українського колективу подвоїв Невертон, який підхопив м'яч після рикошету у штрафному майданчику та з близької відстані переграв Бартоша Мрозека.

Шахтар і далі володів ініціативою, однак в середині другого тайму віддав м'яч супернику, чим він і скористався: на 70-й хвилині Ісхак скоротив відставання в рахунку, і це був взагалі перший удар польського клубу в площину воріт "гірників".

На щастя для українських вболівальників, цей гол від Леха залишився останнім у протистоянні, а ось Шахтар зміг забити ще один, за 5 хвилин до фінального свистка, і вийшло це доволі красиво.

Ісаке Сілва у карному майданчику після рикошету від суперника підробив собі головою м'яч та ударом "ножицями" відправив його у дальній кут воріт Брожека.

У підсумку підопічні Турана змогли зберегти позитивний для себе результат перед номінально домашнім матчем, який відбудеться 19 березня.

Ліга конференцій 2025/26. 1/8 фіналу

Перший матч, 12 березня

Лех – Шахтар 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Марлон Гомес, 0:2 – 48 Невертон, 1:2 – 70 Ісхак, 1:3 – 85 Ісаке Сілва

Нагадаємо, вчора, 11 березня, відбулася низка перших матчів 1/8 плейоф Ліги чемпіонів.