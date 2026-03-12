Ультрас Леха скандував нецензурні гасла про УПА під час матчу проти Шахтаря

Уболівальники Леха Познань скандували нецензурні гасла зі згадкою Української повстанської армії під час поєдинку 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій проти Шахтаря.

Про це повідомляє Tribuna.

Як інформує кореспондентка медіа, з сектору фанатів лунало: "Ї###и УПА і Бандеру".

Сам поєдинок на момент публікації новини складається на користь донеччан. Рахунок у матчі відкрив Марлон Гомес на 36-й хвилині, а на початку другого тайму перевагу гостей подвоїв Невертон, хоча гравець польської команди Ісхак скоротив відставання від "гірників", забивши на 70-й хвилині.

