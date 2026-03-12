Екстракляса б’є рекорди: польські клуби генерують мільйони, заповнюють стадіони та розривають Лігу конференцій

Донецькому Шахтарю сьогодні варто бути уважним проти Леха.

Може, у складі познаньців і нема суперзірок, проте Лігу конференцій вже можна вголос називати "найбільш польським єврокубком". Команди з тамтешнього чемпіонату, Екстракляси, щороку показують себе тут якнайкраще.

Ба більше, вони помалу приглядаються і до "більших" євротурнірів, адже фінансова, економічна потуга поляків зростає.

На відміну від УПЛ, Екстракляса знайшла свій шлях – і ним йде.

Чемпіон розповідає, як це сталося і чого чекати далі.

Цифри, яких у Польщі ще не було

Мова про фінансовий звіт Екстракляси за сезон-2024/25, що був опублікований в грудні.

Для нашого вуха дивно, але у Польщі це працює так.

Отже, сукупний дохід клубів їхнього чемпіонату досягнув 1,27 млрд злотих (298,6 млн євро), що на 9% більше за попередній період. Якщо ж брати цифри 2015-16 років, то тоді Екстракляса мала 117 млн євро доходу.

Серед клубів найбільше генерувала Легія – 54,3 млн євро; за нею – Лех із 34 млн.

Найменше – у Пущі з Неполомиці (3,2 млн), де не назбирається і 10 тисяч жителів.

Поляки ще на 5% наростили дохід від ТБ та маркетингових прав – до 100,6 млн євро. В першу чергу, тут допомагає великий контракт з транслятором Canal+ на 77 млн на рік.

Спонсорські угоди – як окремі, так і колективні, підписані Екстраклясою, – дали ще майже 100 млн.

Особливо шокуючий для українських реалій рекорд – 50,5 млн євро доходу від проведення матчів (matchday), що відсилає до рекордної відвідуваності – 12,660 глядачів на типовому матчі польської ліги.

Трансферні доходи досягли 51,7 млн євро – знову-таки, на 3,3 млн більше за попереднє досягнення.

"Польський клубний футбол – як зі спортивної, так і з бізнес-точки зору – в останні роки явно зміг зловити вітер у вітрила та послідовно рухається вперед. Сезон-2024/25 став черговим періодом розширення масштабів бізнесу для клубів PKO Bank Polski Ekstraklasa. Більше того, це сталий розвиток, тобто покращення не є результатом одного випадкового фактора, а всі двигуни зростання працюють в унісон", – каже аудитор Томаш Млечак, чия Grant Thornton тісно працює з Екстраклясою.

Тим часом Олів'є Ярош, чия LTT Sports писала для Екстракляси стратегію, йде ще далі:

"У нас були всі інгредієнти. Нещодавно з'явився ще один – фінансові можливості. Якщо у вас є інфраструктура, пристрасть, історія, гравці, гроші та інвестиції, то у вас є рецепт для того, щоб щось сталося".

Ліга конференцій – турнір, що дав поштовх

Ну, або принаймні підсвітив прогрес поляків.

Їхні клуби досі надто слабкі для перемог у Лізі чемпіонів чи навіть Лізі Європи, але коли з'явився третій, слабший євротурнір – вони були вже готовими.

У сезоні-2022/23 Лех дійшов до чвертьфіналу, здолавши серед інших Буде-Глімт.

У розіграші-2023/24 Легія вийшла до плейоф, вибивши з турніру АЗ Алкмаар.

У Лізі конференцій-2024/25 одразу двоє – Легія та Ягеллонія – пробилися до чвертьфіналу.

Ну, а вже в поточному сезоні Легія до плейоф не дотягнула, хоча й перемогла в групі Шахтар (2:1), а от Лех, Ягеллонія та Ракув зіграють в 1/8 фіналу. Ба більше, клуб з Ченстохови взагалі став 2-м за підсумками групового раунду, поступившись лише Страсбуру.

Власник варшавської Легії Даріуш Міодуський не хоче на цьому зупинятися:

"Ідея Ліги конференцій спрацювала, і Польща отримала від цього користь. Але амбіція полягає не лише в тому, щоб бути конкурентоспроможним на цьому рівні. Йдеться про те, щоб почати грати в Лізі Європи і зрештою мати представництво в Лізі чемпіонів".

Ліга конференцій виступає ключем – саме тут поляки здобувають необхідні бали для таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Цього сезону, приміром, у них 15,250 бала; лише Англія (22,291), Італія (17,357), Іспанія (17,406), Німеччина (17,571) та Португалія (16,600) мають більше.

Саме завдяки балам із ЛК поляки піднялися у рейтингу УЄФА з 21-го на 12-те місце лише за 2 сезони.

Ще зовсім трохи – і гарантоване місце в ЛЧ у них у кишені.

Нема домінаторів, нема аутсайдерів

Навіть за виступами в ЛК помітно, що у Екстраклясі нема домінуючої сили.

Вони не схожі ані на Бундеслігу, де царює Баварія, ані на УПЛ з дуополією Шахтаря й Динамо.

І саме така в них наразі задумка.

"Ми не хочемо мати одну найкращу команду; ми хочемо мати групу клубів, які могли б змагатися один з одним на дуже високому рівні, а потім бути готовими представляти нас у європейських кубках", – запевняє президент ліги Марцін Анімуцький.

Чемпіоном Польщі-2025 став Лех, до нього – Ягеллонія, ще раніше – Ракув.

Ну, а в поточному сезоні відбувається і поготів неймовірне – лідера Заглемб'є та люблінський Мотор, що бореться за виживання, після 24 турів розділяють лише 10 очок. При тому споконвічний гранд Легія опустився в зону вильоту, а краківська Вісла з середньою відвідуваністю у 26,000 людей, взагалі виступає в 2-му дивізіоні.

У Польщі кожен може обіграти кожного – таку інтригу мало де в Європі зустрінеш.

Клуби там рівні практично в усьому.

Nejvyrovnanější liga v Evropě?

Polská Ekstraklasa 🇵🇱



Polovina týmů může klidně získat titul.

Poslední tři roky - tři různí mistři.

Lech, Jagiellonia, Raków. Tak kdo letos? pic.twitter.com/UbSp9bptvZ — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) March 11, 2026

Суперзірок нема, а впізнаваних імен обмаль. Найкращий бомбардир чемпіонату Томаш Бобчек із Лехії прибув сюди за 600 тисяч євро. Найкращого асистента Бартоша Новака ринок сьогодні оцінює у 350 тисяч.

Так само у всіх є більш-менш нові арени, бази, школи.

"Євро-2012 залишило після себе мережу сучасних, добре обладнаних стадіонів, які продовжують підтримувати розвиток ліги. Зараз у нас одна з найсучасніших інфраструктур у Європі", – пишається Анімуцький.

Ну, а вболівальники люблять несподіванки, от і ходять. Тим паче, футбол у Польщі цупкий, жвавий, атакувальний. У стартових 24 турах лідер пропустив 28 голів, а Лех, наприклад, 39 – і йде 3-м. В пошані у Екстракласі передусім атака та бойовий дух, що подобається як численним ультрас, так і "кузьмі".

Ліга працює в поті чола

У них просто немає вибору.

Поляки ж продають продукт посередньої якості, без гучних імен – от як ним зацікавиш нейтрального глядача?

Екстракляса робить це через соцмережі.

Вона співпрацює з Opta Data та OptaAI Studio, що оживило сторінки. Тепер там уся найцікавіша та найкорисніша статистика. Хто найбільше біжить? Хто найчастіше прискорюється? У кого найефективніший дриблінг? Все те, що в УПЛ доступно хіба платно на WyScout, поляки надають своїм уболівальникам безкоштовно щодня.

Також у Екстракляси є власний продакшн Екстракласа Live Park, що створює прев'ю та огляди матчів з інтеграцією Opta – це забезпечило зростання підписників на 20%.

"Ми помітили, що контент, побудований навколо конкретної, глибокої статистики, такої як досягнення гравцем певної віхи або побиття командою рекорду, постійно входить до числа публікацій, які дивляться найкраще", – каже операційний директор Ekstraklasa Live Park Марцін Серафін.

Weekend przyniósł przełamanie 💥 Pierwsze zwycięstwo @ArkaGdyniaSA na wyjeździe 🚌 pic.twitter.com/ZmvXMosnUh — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 11, 2026

Це при ньому Екстракляса вийшла на 9-те місце в Європі за кількістю підписників у соцмережах, випередивши турецьку Суперлігу та Про-лігу Бельгії – аж 1,74 млн.

Ба більше, коли соцмережі злетіли, виробник ізотонічних напоїв Dr Witt виступив спонсором усієї статистики ліги – і вона тепер за немалу копійку подається під його брендом.

Гарний урок – піднімаючи інтерес глядачів, ти одночасно залучаєш і спонсорів.

Поляки це вміють. Вони запустили Fantasy Ekstraklasa, і LOTTO не пошкодував, що став партнером, – кожен тур приваблює по 50,000 гравців, генеруючи 30 млн переглядів сторінок.

"Для багатьох фанів гра стала потужним засобом для глибшої взаємодії з лігою, заохочуючи їх стежити за матчами не лише улюбленої команди, оскільки в їхніх складах є гравці і з інших клубів. Важливо, що значна частина фентезі-спільноти належить до вікової групи 18-29 років – ключової демографічної групи для формування довгострокової популярності", – Серафін видає базу.

Паралельно його команда працює і з любителями ставок – знову з Opta через інструменти прогнозування Momentum та Live Win Probability.

Jakie wnioski po 24. kolejce? 🤔 pic.twitter.com/IhXo3x8gA1 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 10, 2026

Прямо під час матчів Екстракляси показують ймовірність перемоги команд. Після важливих подій, як гол чи вилучення, її виводять крупним планом. А після гри – ще раз, аби визначити, хто здивував найбільше.

А оскільки у ліги ще й є свій популярний додаток на телефоні, то й туди вставили модуль Predictor, де фани самі прогнозують результат – і їхній вердикт теж показують у соцмережах.

Не ліга, а справжня спільнота. Цікаво ж!

Виклик – ще більше грошей

Банально, але факт.

Поляки вичавлюють усе із гравців, яких ми ніколи не запам'ятаємо, та наступний крок з ними не зробити. Для переходу на рівень ЛЄ треба впізнавані імена, які коштують дорого і хочуть великі зарплати.

Тим часом Transfermarkt оцінює склад Шахтаря у 165 млн євро, Динамо – 72 млн, а найдорожчі в Польщі Лех, Ракув та Відзев мають гравців на 40-42 млн.

І поляки не дурні, вони бачать свою стелю:

"Ситуація, яка склалася, показує, що в Екстракласі бракує домінуючих команд, здатних підтримувати форму та стабільно перемагати протягом тривалого періоду", – каже журналіст Sportowe Fakty Олаф Кендзьор.

"Нашою головною проблемою залишається рівень гри – він все ще недостатньо високий. Цей розрив очевидний, якщо порівняти Польщу з такими лігами, як Іспанія, Італія чи Франція. Через це у нас норма, що команди нестабільні. Якість команд просто не дозволяє їм домінувати".

Аби рухатися далі, потрібен хтось на кшталт Рината Ахметова – той, хто увіллє в футбол не 20 млн, а 200 млн євро.

Наразі найбагатшим власником клубу Екстракляси є Роберт Добжицький із Відзева – у нього десь 1 млрд євро статку.

Інші, багатші поляки у футболі нібито не зацікавлені.

Анімуцький це бачить, тому з усіх сил допомагав ірано-канадському бізнесмену Алексу Хадітагі у придбанні Погоні зі Щецина, хоча фанам це не надто й подобалося.

Польща консервативна, і тут ще збереглися муніципальні клуби, як-от Гурнік, Пяст, Корона, Шльонськ. Їхній добробут по суті залежить від мера – один футбол любить, інший ні.

Та й взагалі, ну не стане Забже роздувати бюджет до рівня групи ЛЧ, правда? Тобто, на шляху до еліти ще й цей рудимент належить побороти.

А вже тоді, як інвестори піднімуть ставки, можна буде поговорити, наприклад, про занадто ранні продажі талантів. Ви ж бачили позавчора ось цей гол 17-річного Оскара Петушевського за Порту? Так-от цей хлопчина переїхав на "Драгау" з Ягеллонії 2 місяці тому за 8 млн євро.

Nikt nie prosił, każdy potrzebował.

Oskar Pietuszewski.

DANZA KUDURO pic.twitter.com/lTZHcJ8HuH — Adam (@AdamW1906) March 8, 2026

Ну, або про повернення вікових зірок, а то зараз Роберт Левандовський навіть не розглядає в інтерв'ю можливість камбеку в Лех.

Все тому, що грошей на таке у Екстракляси нема.

За 3 останні сезони данські клуби уклали 25 трансферів на 5 млн євро та більше; у норвезьких клубів їх 11, у польських – лише 6.

Наші сусіди навчилися заповнювати трибуни та привертати увагу, але поки це все симпатичний, безпечний ставочок. У море вийти вони ще бояться.

"Нам треба досягти рівня, коли трансфери по 7-10 млн стануть звичайним явищем, а не винятком", – резюмує Анімуцький. "Я б хотів, щоб це відбувалося не час від часу, а щороку. З іншого боку, це також означає, що у нас дуже великий потенціал для зростання".

Телеграм-канал автора: Футбольні історії