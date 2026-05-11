Нападником Шахтаря цікавляться європейські гранди

Європейські та турецькі гранди розглядають можливості придбання нападника Кауан Еліаса у донецького Шахтаря.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Турецький Галатасарай розглядає можливість придбання бразильського нападника як потенційну заміну Мауро Ікарді в літнє трансферне вікно.

За розвитком подій навколо нападника активно стежать Барселона та Боруссія Дортмунд. Також у боротьбі бере участь бразильське Фламенго.

Керівництво Шахтаря оцінює нападника в 35 мільйонів євро. А тому донецький клуб вже відхилив запит Фламенго у розмірі 22 мільйонів євро.

У цьому сезоні Еліас зіграв 35 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "гірники" вже достроково виграли першість УПЛ за три тури до її завершення.

Також Шахтар гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.