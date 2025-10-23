Фанати Легії влаштували провокації під час матчу проти Шахтаря

Під час матчу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та варшавською Легією стався інцидент за участю польських уболівальників.

Про це повідомляє коментатор Віталій Волочай.

Вболівальники Легії протягом перших 30 хвилин зустрічі мовчали, ймовірно, на знак протесту.

Після цього вони почали вигукувати образливі гасла, спрямовані проти України, зокрема фразу "Jebać UPA i Bandere".

Повідомлялося, що ультрас Легії бойкотуватиме матч проти донецького клубу, через заборони проносити банери, повʼязані з Волинню на стадіон.

Крім того, на трибунах з’явився банер із написом "Wołyń — pamiętamy" ("Волинь — пам’ятаємо"), що викликало хвилю обурення серед українських уболівальників у мережі.

