Шахтар поступився Леху, проте вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій поступився польському Леху, проте вийшов у чвертьфінал турніру.

Умовно домашній поєдинок "гірників" відбувся на Міському стадіоні у Кракові та завершився з рахунком 1:2.

У першому таймі Лех зміг витиснути максимум зі своїх моментів, попри перевагу Шахтаря. Гості змогли забити у дебюті гри – Мікаель Ісхак відправив м'яч у сітку воріт Дмитра Різника ударом головою після навісу із флангу.

А в компенсований час шведський нападник оформив дубль. Він реалізував пенальті, яке було призначено за гру рукою.

Друга половина розпочалась із фантастичних сейвів Різника. Поляки спромоглись забити третій гол, проте м'яч скасували після перегляду ВАР.

Шахтар зміг скоротити відставання на 67-й хвилині, так і не завдавши жодного удару у площину воріт. Невертон виконав подачу з лівого флангу, голкіпер до м'яча дотягнувся, і м'яч влетів у захисника Моутіньйо, від якого зрикошетив у сітку воріт.

"Гірники" повернули перевагу в один гол за підсумками двоматчевого протистояння та у підсумку вийшли у чвертьфінал турніру.

Ліга конференцій

1/8 фіналу, 19 березня

Шахтар (Україна) – Лех (Польща) 1:2 (0:2)

(перший матч 3:1)

Голи: 0:1 – 13 Ісхак, 0:2 – 45+7 Ісхак (пен), 1:2 – 67 Моутіньйо

Лех: Мрозек, Жуан Моутіньйо, Міліч, Монка, Гамні (Перейра, 46), Тордарсон (Агнеро, 83), Козубал, Пальма (Бенгтссон, 68), Родрігес (Волемарк, 77), Ісмаїл (Голізаде, 68), Ісхак.

Шахтар: Різник, Грам, Марлон Сантос, Педро Енріке, Тобіас, Очеретько, Назарина (Ізакі, 62), Педріньйо (к), Аліссон (Феррейра, 81), Невертон (Егіналду, 85), Кауа Еліас (Траоре, 81)

Попередження: Грам (49)

У чвертьфіналі Шахтар зіграє проти нідерландського АЗ.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ізакі Сілва.

Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій