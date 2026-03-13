Гол Ісаке ударом через себе визнали найкращим за підсумками тижня у Лізі конференцій

Микола Літвінов — 13 березня 2026, 22:55
Ісаке Сілва
ФК Шахтар

Гол 19-річного бразильського півзахисника донецького Шахтаря Ісаке Сілви у ворота польського Леха визнано найкращим на цьому тижні в Лізі конференцій.

Результати голосування оприлюднила пресслужба УЄФА.

Бразилець відзначився забитим м'ячем після удару через себе на 85-й хвилині за рахунку 2:1 на користь "помаранчево-чорних".

У боротьбі за нагороду гравець випередив Шера Ндура з Фіорентини, Абубакарі Койту з АЕК та Алемао з Райо Вальєкано.

Ізаке перейшов до Шахтаря з Флуміненсе наприкінці серпня 2025 року за 10 мільйонів євро, підписавши контракт до літа 2030 року. Він провів за донецький клуб 23 поєдинки, у яких забив 5 голів і віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що перший матч 1/8 фіналу Ліги Конференцій завершився виїзною перемогою "гірників" з рахунком 3:1.

Матч-відповідь Шахтар – Лех відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

