Я розмовляв з лікарем: Ребров – про кадрові втрати України напередодні матчу відбору проти Швеції на ЧС-2026
Нападник Ліона Роман Яремчук готовий допомогти збірній України у матчі проти Швеції в межах плейоф відбору на ЧС-2026.
Про це під час пресконференції сказав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.
"Були невеликі пошкодження в деяких гравців. Ви згадали про Романа, були ще у декількох гравців пошкодження, але сьогодні всі тренуються в загальній групі, всі готові.
Я розмовляв з лікарем – ніхто не звертався більше, окрім тих гравців, які були. На жаль, 2 гравці в нас пропускають цю гру, але вони готуються до другої гри. Так, Роман готується до цієї гри", – сказав Ребров.
Нагадаємо, через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар), також під питанням був форвард Роман Яремчук.
Водночас збірна Швеції втратила всіх трьох основних воротарів команди.
Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.
Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.
У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.