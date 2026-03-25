Я розмовляв з лікарем: Ребров – про кадрові втрати України напередодні матчу відбору проти Швеції на ЧС-2026

Нападник Ліона Роман Яремчук готовий допомогти збірній України у матчі проти Швеції в межах плейоф відбору на ЧС-2026.

Про це під час пресконференції сказав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

"Були невеликі пошкодження в деяких гравців. Ви згадали про Романа, були ще у декількох гравців пошкодження, але сьогодні всі тренуються в загальній групі, всі готові.



Я розмовляв з лікарем – ніхто не звертався більше, окрім тих гравців, які були. На жаль, 2 гравці в нас пропускають цю гру, але вони готуються до другої гри. Так, Роман готується до цієї гри", – сказав Ребров.