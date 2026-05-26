Воротар Маккабі отримав дебютний виклик до збірної України

Володимир Слюсарь — 26 травня 2026, 16:52
Георгій Єрмаков
Голкіпер ізраїльського Маккабі Георгій Єрмаков отримав виклик до національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Для Єрмакова це дебютний виклик до лав національної збірної.

У цьому сезоні українець зіграв 37 матчів, в яких зберіг ворота 45 разів та пропустив 12 м'ячів.

Нагадаємо, що збірна України з футболу провела заміну півзахисника перед товариськими матчами, які відбудуться у травні-червні.

