Воротар Маккабі отримав дебютний виклик до збірної України
Георгій Єрмаков
УАФ
Голкіпер ізраїльського Маккабі Георгій Єрмаков отримав виклик до національної збірної України з футболу.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Для Єрмакова це дебютний виклик до лав національної збірної.
У цьому сезоні українець зіграв 37 матчів, в яких зберіг ворота 45 разів та пропустив 12 м'ячів.
Нагадаємо, що збірна України з футболу провела заміну півзахисника перед товариськими матчами, які відбудуться у травні-червні.