Воротар Маккабі отримав дебютний виклик до збірної України

Голкіпер ізраїльського Маккабі Георгій Єрмаков отримав виклик до національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Для Єрмакова це дебютний виклик до лав національної збірної.

У цьому сезоні українець зіграв 37 матчів, в яких зберіг ворота 45 разів та пропустив 12 м'ячів.

Нагадаємо, що збірна України з футболу провела заміну півзахисника перед товариськими матчами, які відбудуться у травні-червні.