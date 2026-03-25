Україна – Швеція. Онлайн-трансляція передматчевої пресконференції Реброва

У середу, 25 березня, напередодні зустрічі збірної України проти Швеції у раунді плейоф відбору на ЧС-2026 Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію.

Він поділиться очікуваннями від гри та відповість на запитання журналістів. Також наставник візьме із собою одного з гравців національної команди.

Захід відбудеться в Іспанії на стадіоні "Естаді Сьютат де Валенсія", де команди й визначатимуть сильнішого в майбутньому протистоянні. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

Матч Україна – Швеція 26 березня розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.