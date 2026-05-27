Шевченко: У Реброва в збірній був дуже гарний початок

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко підбив підсумки трирічної роботи Сергія Реброва на посаді головного тренера національної збірної.

"Думаю, що початок був дуже гарний. Зразу був результат – вихід на чемпіонат Європи. Це було дуже важливим стратегічним досягненням для УАФ, бо коли ми прийшли – у нас був дуже великий дефіцит бюджету. Ми зробили всі правильні кроки для того, щоби команда підготувалася до матчів плейоф, і ми вдало там зіграли.

Головне – це тиск результату. Сергій Станіславович розумів, що суспільство чекає від нього виходу на чемпіонат світу. Ми теж цього чекали. Була дуже складна група, у нас була команда, яка виділялася – збірна Франції. Ми потрапили у плейоф, але там команда не показала свій найкращий футбол. Результат завжди тисне на тренера. Коли немає результату – важко працювати далі.

Чи могли ми пройти Швецію? У футболі все може статися. Швеція – дуже сильний суперник, нам трохи не пощастило з жеребкуванням. Але у плейоф усі команди конкурентні. Вийти на чемпіонат світу дійсно важко. Європа генерує 60% доходу ФІФА, тут найвищий рівень конкуренції, тому було би правильно, якби Європа була представлена на чемпіонаті світу більшою кількістю команд.

Мої стосунки з Ребровим після його відходу не зіпсувалися. Ми – професіонали, і з розумінням ставимося до таких речей. Ми поговорили та зрозуміли, що краще припинити співпрацю. Так буде краще для українського футболу", – заявив Шевченко.