Суперник збірної України у відборі на ЧС-2026 втратив всіх основних воротарів команди

Збірна Швеції зіткнулася з серйозними кадровими проблемами перед півфіналом плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України, втративши всіх трьох основних воротарів команди.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, перший номер шведської команди Віктор Йоханссон, який захищає кольори англійського Сток Сіті, знаходиться в лазареті з грудня минулого року і відновитися до зустрічі зі збірною України не встигне.

Другий номер, Робін Ольсен з Мальме, отримав пошкодження у матчі Кубку Швеції, який відбувся 8 березня, і був змушений залишити поле після першого тайму.

Водночас третій голкіпер збірної Якоб Відель Зеттерстрем із англійського Дербі Каунті підхопив серйозну вірусну інфекцію, через яку пропустив вісім останніх матчів своєї команди.

У зв'язку з цим головний тренер шведської збірної Грем Поттер, з яким напередодні було продовжено контракт, планує викликати до команди 21-річного воротаря португальського клубу Жил Вісенте Андре Піккорнеля, який раніше не мав досвіду виступів за національну команду.

Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня, початок – о 21:45 за київським часом. Переможець цього матчу в фіналі (31 березня) зустрінеться із сильнішим у протистоянні Польщі та Албанії.