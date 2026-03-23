Україна – Швеція: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2026

Матчі збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.