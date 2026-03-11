Українська правда
Збірна України може втратити лідера команди на матчі плейоф відбору на ЧС-2026

Денис Іваненко — 11 березня 2026, 11:15
Збірна України може втратити лідера команди на матчі плейоф відбору на ЧС-2026
Микола Матвієнко
ФК Шахтар

Тренерський штаб Сергія Реброва може втратити ще одного гравця на березневі матчі збірної України, де буде розігруватись путівка на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Напередодні Микола Матвієнко пропустив тренування донецького Шахтаря через травму. За попередньою інформацією, нібито йдеться про ушкодження сухожилля.

Більш детальний діагноз має бути поставлений після поглибленого обстеження. У найгіршому випадку 29-річний захисник може до місяця перебувати поза футбольним полем, у найкращому – його шанси зіграти у півфіналі проти Швеції оцінюються як 50 на 50.

Зазначимо, що поєдинок зі шведами відбудеться 26 березня. Для виходу на ЧС-2026 "синьо-жовтим" потрібно буде здолати скандинавів, після чого 31 березня переграти переможця пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, що команді Сергія Реброва вже точно не допоможуть Артем Довбик та Олександр Зінченко, який через травму коліна, ймовірно, не повернеться на поле до кінця року. Тренерський штаб поки не оголошував остаточну заявку на матчі плейоф.

