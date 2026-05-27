Маркевич дав пораду Мальдері щодо роботи зі збірною України

Досвідчений тренер Мирон Маркевич висловився про призначення Андреа Мальдери наставником збірної України.

Його слова передає Sport.ua.

Він заявив, що на італійця очікує непростий виклик. При цьому фахівець відзначив, що той є хорошим аналітиком і розуміє футбол,

"Андреа я знаю, оскільки був головою комітету збірних, коли цей фахівець працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Я їздив на всі матчі, ми контактували протягом п'яти років. Він хороший аналітик, чудово розуміє футбол. Інше питання, як цей наставник поведе себе, як головний тренер, оскільки в цій ролі він ще не працював. Це покаже тільки час. Кожного тренера оцінюють за результатом. З огляду на те, в якому стані зараз перебуває команда, а якщо бути відвертим, то попереднє керівництво довело її до плінтуса, на Андреа Мальдеру чекає дуже серйозна та непроста робота", – сказав Маркевич.

Також досвідчений тренер дав пораду своєму колезі щодо підходу вибору складу:

"Хочемо ми цього чи ні, слабкий наш чемпіонат чи ні, травми чи ні, але від національної команди вболівальники чекають результату. Вони хочуть, щоб футболісти бігали, боролися на футбольному полі, незважаючи на те, який рахунок на табло. Тому моя порада – брати таких виконавців, які будуть гризти поле за свою країну до кінця. У нас достатньо гравців із класною майстерністю, просто необхідно змінити їхній менталітет. І це першочергове завдання нового головного тренера та його помічників".

Зазначимо, що Мирон Маркевич був одним з головних кандидатів на посаду головного тренера "синьо-жовтих" після відходу Сергія Реброва, проте УАФ зупинила свій вибір на італійському спеціалістові.

55-річний Андреа Мальдера раніше ніколи не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. З 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у збірній України, яка виходила до чвертьфіналу Євро-2020.