Яремчук прибув у розташування збірної України для підготовки до матчу відбору на ЧС-2026 проти Швеції

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 17:50
Роман Яремчук
УАФ

Форвард Ліона Роман Яремчук прибув у розташування збірної України для підготовки до матчу плейоф відбору на ЧС-2026, який 26 березня команда Сергія Реброва проведе проти Швеції.

Про це повідомила пресслужба УАФ, яка виклала у Телеграм відповідний ролик.

Напередодні головний тренер французького клубу Паулу Фонсека повідомив, що нападник пошкодив ахіллове сухожилля. Наразі невідомі терміни його відновлення.

А от точно через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар).

Поєдинок на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія"в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

