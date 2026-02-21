Українська правда
Зінченко переніс операцію та повідомив про "важкі часи"

Сергій Шаховець — 21 лютого 2026, 16:05
Олександр Зінченко
Instagram Олександра Зінченка

Український захисник Аякса Олександр Зінченко переніс операцію на травмованому коліні.

Про це 29-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.

Олександр опублікував фото з лікарні та написав коротке повідомлення своїм підписникам.

"Попереду важкі часи. Поїхали", – написав Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко вибув на тривалий період через травму, яку отримав на початку домашнього матчу проти Фортуни (1:1) на стадіоні "Йоган Кройф Арена".

Універсальний футболіст точно не зіграє до завершення сезону та пропустить матч збірної України у плей-оф відбору до ЧС-2026 проти Швеції, що відбудеться 26 березня.

У складі Аякса Олександр встиг зіграти лише два матчі. В амстердамському клубі дуже сподівалися на допомогу українця, а тренер "божих синів" Фред Грім висловив повагу, як Зінченко залишив команду. 

