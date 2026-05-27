Миколенко: Мальдера створював у роздягальні особливу атмосферу

Олег Дідух — 27 травня 2026, 15:24
Захисник Евертона Віталій Миколенко прокоментував призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Я писав головному тренеру, привітав його, тому що трохи раніше знав про його призначення. Ми з ним спілкувалися: він мені телефонував, а перед цим я телефонував йому, вітав. Тому дуже радий, адже ми вже працювали з цим тренером. Так, він не був головним тренером, але відіграв велику роль у нашій команді.

Він створював у роздягальні особливу атмосферу — такий правильний хаос, коли всі метушаться перед грою і роздягальня не мовчить. Я дуже радий, що саме він очолив нашу збірну", – заявив Миколенко.

Нагадаємо, Мальдера очолив збірну України 18 травня. Раніше від був асистентом Андрія Шевченка в 2016 – 2021 роках.

