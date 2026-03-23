Україна – Швеція. Текстова трансляція матчу відбору на ЧС-2026

У четвер, 26 березня, відбудеться півфінальний поєдинок раунду плейоф у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу, в якому зустрінуться Україна та Швеція.

Команда Сергія Реброва прийматиме скандинавську збірну на умовно домашньому полі в Іспанії. Матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди п'ять разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – чотири перемоги при одній поразці.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.