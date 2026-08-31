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Карпати зберегли лідерство, осічки Шахтаря та Динамо, стабільний Епіцентр: турнірна таблиця УПЛ після 4 туру

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 20:40
Карпати зберегли лідерство, осічки Шахтаря та Динамо, стабільний Епіцентр: турнірна таблиця УПЛ після 4 туру

У понеділок, 31 серпня, матчем між Буковиною та Динамо завершилася програма 4-го туру УПЛ сезону-2026/27.

Розгромну перемогу з рахунком 3:0 святкував чернівецький клуб, а напередодні Харків розтрощив Зорю у зустрічі, яку команди не змогли дограти 30 серпня через тривалу повітряну тривогу.

Першої втрати очок у сезоні зазнав лідер першості – Карпати, які зіграли внічию з Лівим Берегом. Цим міг скористатися Шахтар, але зазнав поразки від Полісся. У підсумку "леви" залишилися на вершині турнірної таблиці, підпустивши до себе саме "вовків". 

Водночас покращив своє турнірне становище Епіцентр, який розгромив Кудрівку та наразі посідає 4-ту сходинку. 

У "підвалі" таблиці залишилися Колос, Кудрівка та Оболонь, водночас покинув зону вильоту Чорноморець, який здобув першу перемогу в сезоні, обігравши  Кривбас

Турнірна таблиця УПЛ після 4-го туру
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