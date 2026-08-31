Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено дати та час початку матчів 6-го туру УПЛ
Затверджено розклад матчів 6-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він у суботу, 12 вересня, матчем між Кривбасом та Харковом, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Чорноморець, який запланований на понеділок, 14 вересня.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
6 тур
12 вересня (субота)
13:00 Кривбас – Харків
15:30 ЛНЗ – Оболонь
18:00 Верес – Кудрівка
13 вересня (неділя)
13:00 Лівий Берег – Полісся
15:30 Колос – Карпати
18:00 Буковина – Зоря
14 вересня (понеділок)
15:30 Динамо – Епіцентр
18:00 Шахтар – Чорноморець
Напередодні було затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ.