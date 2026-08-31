Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено дати та час початку матчів 6-го туру УПЛ

Затверджено розклад матчів 6-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у суботу, 12 вересня, матчем між Кривбасом та Харковом, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – Чорноморець, який запланований на понеділок, 14 вересня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27

6 тур

12 вересня (субота)

13:00 Кривбас – Харків

15:30 ЛНЗ – Оболонь

18:00 Верес – Кудрівка

13 вересня (неділя)

13:00 Лівий Берег – Полісся

15:30 Колос – Карпати

18:00 Буковина – Зоря

14 вересня (понеділок)

15:30 Динамо – Епіцентр

18:00 Шахтар – Чорноморець

Напередодні було затверджено дати та час початку матчів 5-го туру УПЛ.