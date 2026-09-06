Зіграли непогано: Кендзьора оцінив чергову втрату очок Динамо в УПЛ

Польський правий захисник київського Динамо Томаш Кендзьора розповів, що команда виконала завдання зіграти в обороні на нуль у матчі проти черкаського ЛНЗ у 5-му турі УПЛ-2026/27 (0:0).

Його цитує сайт киян.

32-річний футболіст додав, що "біло-синім" не вдалося перемогти через погану реалізацію моментів, пригадавши незарахований гол через офсайд.

"Шкода, що втрачаємо два очки вдома в матчі з командою з Черкас. Можна сказати, що загалом зіграли непогано: створювали моменти біля воріт суперника, але добре зіграв їхній воротар у цьому матчі, тому, на жаль, ми не виграли ", – відповів Томаш.

Також Кендзьора зізнався, як команда почувається після сенсаційної поразки від чернівецької Буковини (0:3) та нульової мирової з підопічними Віталія Пономарьова.

"Звичайно, це нелегко. Всі знають, як неприємно втрачати очки. Але треба виходити з цієї ситуації та рухатися далі. У четвер – кубковий матч, потім наступна гра вдома, тому треба перемагати", – заявив польський легіонер.

Нагадаємо, що у поточному розіграші УПЛ-2026/27 команда Ігоря Костюка, який теж вже прокоментував нічию з ЛНЗ, здобула дві перемоги – над Колосом (2:1) та Вересом (2:1).

Після 5-ти турів кияни посідають 6-те місце у турнірній таблиці першості, набравши 7 балів. Щоправда, у столичного клубу ще є одна гра у запасі.

Попереду у динамівців протистояння 1/16 фіналу проти вінницької Ниви (10 вересня о 15:30), а далі зустріч 6-го туру УПЛ проти Епіцентра (19 вересня о 18:00).