Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру
Сьогодні, 20 жовтня, завершився дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося розташування команд у турнірній таблиці.
Новим лідером чемпіонату України став Кривбас: команда Патріка Ван Леувена обіграла Рух (2:1) та вирвалася на перше місце, скориставшись проблемами Шахтаря та Динамо. "Гірники" зіграли внічию з Поліссям (0:0), у той час як кияни втратили перемогу над Зорею (1:1).
Осічку допустив і Металіст 1925, який не зміг перемогти Кудрівку (1:1). Це допомогло ЛНЗ вийти на четверте місце та наздогнати Динамо за очками. Такий сценарій став реальністю в результаті перемоги над Колосом (1:0), який зазнав третьої поразки поспіль.
У нижній частині таблиці також відбулися зміни. Епіцентр вибрався з "підвалу" завдяки перемозі над Карпатами (3:1). Статус найгіршої команди чемпіонату перейшов Полтаві, яка поступилася Оболоні (1:2).
Турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру
- Кривбас – 19 очок;
- Шахтар – 18;
- Динамо – 17;
- ЛНЗ – 17;
- Полісся – 16;
- Металіст 1925 – 16;
- Колос – 14;
- Оболонь – 13;
- Зоря – 12;
- Карпати – 11;
- Кудрівка – 11;
- Верес – 9;
- Олександрія – 8;
- Епіцентр – 6;
- Рух – 6;
- Полтава – 4.
Нагадаємо, що форвард київського Динамо Владіслав Бленуце отримав особисту подяку від Повітряних Сил ЗСУ за донат у розмірі 700 тисяч гривень