Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру

Олексій Погорелов — 20 жовтня 2025, 20:29
Сьогодні, 20 жовтня, завершився дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося розташування команд у турнірній таблиці.

Новим лідером чемпіонату України став Кривбас: команда Патріка Ван Леувена обіграла Рух (2:1) та вирвалася на перше місце, скориставшись проблемами Шахтаря та Динамо. "Гірники" зіграли внічию з Поліссям (0:0), у той час як кияни втратили перемогу над Зорею (1:1).

Осічку допустив і Металіст 1925, який не зміг перемогти Кудрівку (1:1). Це допомогло ЛНЗ вийти на четверте місце та наздогнати Динамо за очками. Такий сценарій став реальністю в результаті перемоги над Колосом (1:0), який зазнав третьої поразки поспіль.

У нижній частині таблиці також відбулися зміни. Епіцентр вибрався з "підвалу" завдяки перемозі над Карпатами (3:1). Статус найгіршої команди чемпіонату перейшов Полтаві, яка поступилася Оболоні (1:2).

Турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру

  1. Кривбас – 19 очок;
  2. Шахтар – 18;
  3. Динамо – 17;
  4. ЛНЗ – 17;
  5. Полісся – 16;
  6. Металіст 1925 – 16;
  7. Колос – 14;
  8. Оболонь – 13;
  9. Зоря – 12;
  10. Карпати – 11;
  11. Кудрівка – 11;
  12. Верес – 9;
  13. Олександрія – 8;
  14. Епіцентр – 6;
  15. Рух – 6;
  16. Полтава – 4.
