Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру

Сьогодні, 20 жовтня, завершився дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося розташування команд у турнірній таблиці.

Новим лідером чемпіонату України став Кривбас: команда Патріка Ван Леувена обіграла Рух (2:1) та вирвалася на перше місце, скориставшись проблемами Шахтаря та Динамо. "Гірники" зіграли внічию з Поліссям (0:0), у той час як кияни втратили перемогу над Зорею (1:1).

Осічку допустив і Металіст 1925, який не зміг перемогти Кудрівку (1:1). Це допомогло ЛНЗ вийти на четверте місце та наздогнати Динамо за очками. Такий сценарій став реальністю в результаті перемоги над Колосом (1:0), який зазнав третьої поразки поспіль.

У нижній частині таблиці також відбулися зміни. Епіцентр вибрався з "підвалу" завдяки перемозі над Карпатами (3:1). Статус найгіршої команди чемпіонату перейшов Полтаві, яка поступилася Оболоні (1:2).

Турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру

Кривбас – 19 очок; Шахтар – 18; Динамо – 17; ЛНЗ – 17; Полісся – 16; Металіст 1925 – 16; Колос – 14; Оболонь – 13; Зоря – 12; Карпати – 11; Кудрівка – 11; Верес – 9; Олександрія – 8; Епіцентр – 6; Рух – 6; Полтава – 4.

Standings provided by Sofascore

