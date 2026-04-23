Ми не заслуговували на цей пенальті: Скрипник – про поразку Зорі від Шахтаря у перенесеному матчі 21 туру УПЛ

Наставник Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у перенесеному матчі 21 туру УПЛ, наголосивши, що пенальті у ворота луганського клубу наприкінці зустрічі був "намальований".

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Як на мене, той пенальті, який поставив суддя сьогодні – він аж зрадів, що такий момент є, треба одразу свистіти, і туди-сюди. Але я теж трошки грав у футбол і знаю, що в штрафному майданчику не буває простору, контактний футбол іде.

Хлопець, який малював цей пенальті, дуже гарно зробив це, але для того і є суддя, щоб він це розпізнав: він малює цей момент чи не малює? Він же падав вже до м'яча. Нехай мені кажуть, що хочуть, але воно так було. Як на мене, ще раз говорю, ми не заслуговували на це пенальті. Напевно, були б інші шанси в Шахтаря, і вони б інший забили, але цей момент мені здався дуже дешевим", – сказав Скрипник.

Скрипник додав, що по грі Зоря заслуговувала на більше.

"Як на мене, була дуже гарна реакція після поразки від Динамо. Ми грали проти Шахтаря – напевно, всі знають, що він такий потужний, хлопці дуже швидкі, технічні. Так що наша реакція була дуже гарною, ми зрівняли рахунок у 2-му таймі. Я не кажу, що ми ідеальні – моя команда не ідеальна. По цій грі ми заслуговували на більше, в нас були моменти, як і в Шахтаря", – підкреслив тренер.

Шахтар набрав 57 очок та збільшив відрив від другого ЛНЗ на 6 залікових балів. Зоря залишилася на 9-му місці (32).

Раніше підсумки матчу підбив і головний тренер Шахтаря Арда Туран.