Ніякої розслабленості, допоки не гарантуємо собі титул: Туран – про перемогу над Зорею у перенесеному матчі 21 туру УПЛ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Зорею у перенесеному матчі 21 туру УПЛ, наголосивши, що ніякої розслабленості немає і бути не може, допоки "гірники" не гарантують собі чемпіонство.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Є втома, але не розслабленість. Але втома приємна. Я вдячний гравцям, що вони показали моральні якості і перемогли. Була ротація, і гравці, які вийшли на поле, показали хороший футбол. Важлива перемога, але ніякої розслабленості немає і бути не може, допоки ми не гарантуємо собі титул. Гра при стандартах суперника? Ми це постійно обговорюємо, працюємо над цим. Буває, що пропускаємо, як було з ЛНЗ, але часто нам не вистачає часу, тому що у нас матчі кожні три дні", – сказав Туран.

Він також відреагував на перший гол Проспера Обаха за клуб.

"Перший гол Проспера Оба? Клуб має бачення майбутнього, а не тільки поточного моменту. Обах – частина майбутнього команди. Вчора я йому сказав, що він виходить у старті, і я задоволений тим, як він працює. Немає сумнівів – він заб'є багато голів та завоює багато титулів тут", – додав Туран.

У підсумку Шахтар набрав 57 очок та збільшив відрив від другого ЛНЗ на 6 залікових балів.

Напередодні стало відомо, що УЄФА оштрафував Шахтар після зустрічі з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.